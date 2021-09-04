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Источник: ЦСКА арендует форварда «Милана» Кастильехо

Дата публикации: 04-09-2021

ЦСКА может усилиться игроком «Милана». Речь идет о правом вингере Саму Кастильехо. Информацию разместил ресурс «Eurostavka».

Сообщается, что для испанца уже оформляют российскую визу. 7-го сентября в день закрытия трансферного окна для клубов РПЛ он должен прилететь в Москву.

Кастильехо воспитывался в структуре «Малаги». «Милан» подписал контракт с крайним полузащитником летом 2018 года. До этого футболист выступал в составе «Вильярреала».

В минувшей кампании испанец провел за итальянскую команду 43 встречи, в которых отличился 3 раза и отдал 4 голевые передачи. В недавно стартовавшем сезоне 2021/2022 на счету Кастильехо 1 матч за «россонери» (без результативных действий).

Сайт «Transfermarkt» оценивает игрока ровно в € 8 000 000.

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