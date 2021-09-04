«МЮ» хочет подписать Триппьера в январе

Дата публикации: 04-09-2021

«Манчестер Юнайтед» вновь попытается заполучить защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно, о чём передаёт «Mundo Deportivo».



Этим летом «красные дьяволы» проявили интерес к игроку сборной Англии, но испанская команда отклонила их предложение в 25 млн евро.



Согласно источнику, «Юнайтед» вернется за Триппьером в январе, несмотря на нежелание «матрасников» продавать англичанина. Уле Гуннар Сульшер стремится подписать игрока на правый фланг, чтобы обеспечить конкуренцию Аарону Ван-Биссаке.



Отмечается, что 30-летний футболист уедет из испанской столицы только в том случае, если командой-покупателем будет активирован пункт о сумме отступных, равных 40 миллионов евро.



Триппьер перебрался в «Атлетико» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2019 году и с тех пор провел за клуб 71 матч. В них он стал автором 11 результативных передач.