Официально: Фалькао – игрок «Райо Вальекано»

Дата публикации: 05-09-2021

«Райо Вальекано» подписал Радамеля Фалькао. Информация появилась в «Твиттере» испанской команды.



Сообщается, что колумбиец достался клубу бесплатно. Соглашение 35-летнего нападающего с «Райо Вальекано» действует до следующего лета.



Свою карьеру Фалькао начинал на родине. В 13-летнем возрасте форвард стал игроком клуба «Лансерос Бояка», в составе которого отыграл 2 года, после чего перебрался в «Ривер Плейт». В 2009 году состоялся его переезд в Европу. Футболист подписал контракт с «Порту». До перехода в «Райо Вальекано» Радамель защищал цвета «Галатасарая». В прошедшем сезоне на его счету 9 голов и 2 результативных паса в 18 встречах за турецкую команду.



Фалькао с 35 забитыми мячами является самым результативным снайпером в истории национальной команды Колумбии.



