«Барселона» хочет подписать новый долгосрочный контракт с Фати

Дата публикации: 05-09-2021

«Mundo Deportivo» информирует, что «Барселона» хочет пролонгировать соглашение с Ансу Фати. Каталонцы рассматривают молодого вингера в качестве нового лидера команды.



Ранее стало известно, что Фати сменил игровой номер, под которым он будет выступать за «сине-гранатовых». Клуб отдал ему «десятку», длительное время принадлежавшую легенде «Барселоны» Лионелю Месси, покинувшему команду этим летом. Сам 18-летний футболист готов подписать с каталонцами новый контракт.



За основу «Барсы» Ансу выступает с 2019 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 10 встреч (5 голов, 4 ассиста). При этом с прошлого ноября вингер не играл за «блаугранас» из-за травмы колена. К тренировкам он приступил лишь в августе.