Футболист «ПСЖ» отказал турецким и российским клубам

Дата публикации: 05-09-2021

Рафинья Алькантара остается в «Пари Сен-Жермен». Источник информации – известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.



Парижане имели предложения по бразильскому хавбеку от российских и турецких команд, но футболист отказался от перехода. За «красно-синих» Рафинья будет выступать, по меньшей мере, до ближайшего трансферного окна.



Алькантара прошел академию «Барселоны», игроком которой он был до 2020 года, после чего подписал контракт с парижской командой.



В прошлом сезоне он выходил на поле в составе «ПСЖ» в 34 матчах (7 результативных пасов, 4 предупреждения). В сезоне 2021/2022 он провел за парижан всего 3 минуты игрового времени. В последнем поединке команды бразильца не было даже в заявке. Его соглашение с вице-чемпионом Франции истекает через 2 года.