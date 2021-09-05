«Барселона» начнёт переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу Ольмо в январе

Дата публикации: 05-09-2021

По данным «El Mundo Deportivo», «Барселона» снова попытается заполучить Дани Ольмо из «Лейпцига».



Каталонцы не успели провернуть сделку до закрытия трансферного окна, но это не остановило руководство «сине-гранатовых», которые намерены продолжить переговоры с немецким клубом.



После возвращения Гризманна в «Атлетико» у команды с «Камп Ноу» появились дополнительные средства. Ожидается, что переход Ольмо в «Барселону» может состояться уже зимой.



Ольмо воспитывался в структуре «Эспаньола» и «Барселоны». Состав «РБ Лейпциг» он пополнил в январе прошлого года. На текущий момент трансферная стоимость 23-летнего испанца составляет 50 000 000 евро.