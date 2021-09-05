Источник: «Локомотив» поспорит с «Манчестер Сити» за полузащитника «Хайдука»

Дата публикации: 05-09-2021

«Локомотив» продолжает рассматривать варианты усиления состава.



По данным «Sportske Novosti», московская команда интересуется 18-летним хавбеком «Хайдука». Стипе Биук оценивается «железнодорожниками» в 10 млн евро. Другим претендентом на игрока является «Ман Сити». Англичане предлагают за юного хорвата на 2 млн евро меньше. Однако «Хайдук» уже отказал обоим командам.



Первый контракт на профессиональном уровне Биук подписал в январе 2021 года. Уже через 2 месяца состоялся его дебют за основу «Хайдука». Всего на счету Стипе 11 поединков за клуб из Сплита. В них он занёс в свой актив 3 гола и 3 результативные передачи.



Рыночная стоимость перспективного футболиста равняется 4 млн евро. (Transfermarkt.de).