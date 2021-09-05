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Кесси отклонил предложение «Милана» о продлении контракта

Дата публикации: 05-09-2021

Франк Кесси, права на которого принадлежат «Милану», может уйти из клуба уже следующим летом.

Как стало известно «La Gazzetta Dello Sport», «россонери» предложили полузащитнику новый контракт с ежегодной зарплатой в 6,5 млн евро. Однако ивуариец отказался от пролонгации соглашения. Его не устроила финансовая составляющая сделки. После заключения нового соглашения 24-летний хавбек хочет получать 8 млн евро.

В «Милан» Кесси перешел в 2017 году. В сезоне 2020/2021 он был задействован тренерским штабом в 50 встречах (14 забитых мячей и 6 результативных пасов). С 2014 года Франк регулярно вызывается в сборную Кот-Д’Ивуара.

Сайт «Transfermarkt» оценивает футболиста в 55 000 000 евро.

Ранее стало известно, что в услугах Кесси заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль».

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