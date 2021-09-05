Н'Зонзи близок к тому, чтобы покинуть «Рому»

Дата публикации: 05-09-2021

Все указывает на то, что Стивен Н'Зонзи продолжит свою карьеру в «Аль-Райяне». Такую информацию предоставил StadDoha.com.



Согласно вышеуказанному источнику, катарский клуб уже достиг договоренности о найме 32-летнего опорного полузащитника «Ромы». Он должен прибыть на Аравийский полуостров в воскресенье.



Н'Зонзи является игроком «Ромы» с 2018 года, когда итальянский клуб заплатил за него «Севилье» более 26 миллионов евро. Француз провёл 39 матчей в футболке «джаллоросси», после чего был отдан в аренду сначала «Галатасараю», а затем «Ренну». В прошлом сезоне он провел 34 матча в Лиге 1 и 5 встреч в Лиги чемпионов.



Стоит упомянуть, что на днях издание «Calciomercato» сообщило о намерении римского клуба избавиться от Н'Зонзи, Сантона и Фасио. В качестве причины называется конфликт футболистов с Жозе Моуринью. Португальский тренер не рассчитывает на игроков и хочет, чтобы все трое покинули команду.



На данный момент у руля «Аль-Райяна» находится известный французский специалист Лоран Блан.