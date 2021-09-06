Руководство «Барселоны» не собирается увольнять Кумана

Дата публикации: 06-09-2021

Sport.es утверждает, что Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону». Руководство каталонцев поддерживает специалиста и не собирается рассматривать других кандидатов на его место.



В клубе уверены в Кумане и считают голландца оптимальным вариантом для «сине-гранатовых». Боссы «Барселоны» надеются, что он продолжит привлекать к работе с основой молодых футболистов. За счет этого клуб планирует стабилизировать свое финансовое состояние.



Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Кумана, завершение сотрудничества с которым рассматривал Жоан Лапорта, являющийся президентом «блаугранас». Также на пост наставника каталонцев прочили Хави, но тот остался в Катаре.



Контракт голландца с «Барселоной» действует до 2022 года.