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Руководство «Барселоны» не собирается увольнять Кумана

Дата публикации: 06-09-2021

Sport.es утверждает, что Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону». Руководство каталонцев поддерживает специалиста и не собирается рассматривать других кандидатов на его место.

В клубе уверены в Кумане и считают голландца оптимальным вариантом для «сине-гранатовых». Боссы «Барселоны» надеются, что он продолжит привлекать к работе с основой молодых футболистов. За счет этого клуб планирует стабилизировать свое финансовое состояние.

Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Кумана, завершение сотрудничества с которым рассматривал Жоан Лапорта, являющийся президентом «блаугранас». Также на пост наставника каталонцев прочили Хави, но тот остался в Катаре.

Контракт голландца с «Барселоной» действует до 2022 года.

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