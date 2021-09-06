Глебов может перейти в «Спартак»
Дата публикации: 06-09-2021
По информации «Спорт-Экспресс», «Спартаку» интересен вариант с подписанием Данила Глебова, права на которого принадлежат «Ростову». Состав «красно-белых» центральный хавбек может пополнить в ближайшее время. О сумме трансфера не сообщается.
По данным Transfermarkt.de, ценник на футболиста составляет 3 млн евро.
Москвичи уже направили «Ростову» официальное предложение по Глебову. Клуб с берегов Дона согласен отпустить 21-летнего полузащитника, если найдет игрока на его замену.
Глебов является воспитанником томского футбола. В 2019 году он подписал соглашение с «Ростовом». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
В прошлом сезоне на счету Данила 28 игр в составе (1 забитый мяч, 4 ассиста).