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Глебов может перейти в «Спартак»

Дата публикации: 06-09-2021

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартаку» интересен вариант с подписанием Данила Глебова, права на которого принадлежат «Ростову». Состав «красно-белых» центральный хавбек может пополнить в ближайшее время. О сумме трансфера не сообщается.

По данным Transfermarkt.de, ценник на футболиста составляет 3 млн евро.

Москвичи уже направили «Ростову» официальное предложение по Глебову. Клуб с берегов Дона согласен отпустить 21-летнего полузащитника, если найдет игрока на его замену.

Глебов является воспитанником томского футбола. В 2019 году он подписал соглашение с «Ростовом». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне на счету Данила 28 игр в составе (1 забитый мяч, 4 ассиста).

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