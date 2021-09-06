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Азмун может бесплатно уйти в «Рому» следующим летом. В игроке лично заинтересован Моуринью

Дата публикации: 06-09-2021

Лидеров «Зенита» Сердар Азмун может переехать в Италию. В услугах нападающего заинтересована «Рома».

Ресурс «Siamo la Roma», указывая в качестве источника «Corriere dello Sport», пишет, что произойдет это лишь в следующем году. Римляне намерены заполучить иранца бесплатно. Сам футболист согласен стать игроком итальянской команды.

В «Роме» рассматривают Сердара в качестве замены Борхи Майораля. Последний по завершении аренды присоединится к «Реалу». На подписании форварда настаивает Жозе Моуринью, возглавивший тренерский штаб «джаллоросси» перед началом сезона.

Ранее СМИ писали об интересе к Азмуну со стороны нескольких клубов, включая «Лион», «Байер», «Наполи» и «Интер». «Зенит» хотел получить за иранца не менее 20 млн евро.

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