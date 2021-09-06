«Истанбул» сделал предложение «Эвертону» по трансферу Хамеса

Дата публикации: 06-09-2021

Хамес Родригес в скором времени может переехать в Турцию. В услугах колумбийца заинтересован «Истанбул Башакшехир» (источник – «Foot Mercato»).



Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Эвертон», не видит полузащитника в основе клуба, потому его уход из английской команды вполне реален.



С 2014 по 2020 год права на Хамеса принадлежали мадридскому «Реалу». Игроком «ирисок» он стал в прошлом сентябре, подписав с клубом 2-летнее соглашение. В футболке «Эвертона» хавбек выходил на поле в 26 встречах, в которых отличился 6 раз и сделал 9 результативных передач. Также на счету Хамеса 80 поединков за национальную сборную Колумбии (23 забитых мяча).



Трансферная стоимость 30-летнего футболиста оценивается ровно в 28 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).