Трансфер Неймара из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» почти в 500 млн евро

Дата публикации: 06-09-2021

Ресурс «El Mundo Deportivo» раскрыл финансовую составляющую трансфера Неймара в «ПСЖ». Напомним, бразилец перебрался в Париж летом 2017 года, а сумма перехода составила 222 млн евро. Однако траты клуба на форварда этим не ограничились.



По контракту Неймару полагается 43,34 млн евро за сезон (сумма расходов по зарплате за 5 лет – 216,7 млн евро). В случае продления соглашения с бразильцем на 6-й сезон, «красно-синим» придется увеличить его оклад до 50,56 млн евро. В результате общий размер трат с учетом трансфера превысит 489 млн евро. Недавно парижане согласовали с Неймаром продление договора, потому не исключено, что увеличенную зарплату форвард получает уже с этого сезона.



«Пари Сен-Жермен» также оплачивает 50-процентную долю налогов бразильца (ставка налога для лиц, не относящихся к резидентам страны, составляет 30,77%). Кроме того, после успешного закрытия сделки солидное вознаграждение досталось агентам Лорану Гуцмуту и Пини Захави, которые представляют интересы Неймара. Данная сумма была выведена за границы финансовых документов по трансферу.