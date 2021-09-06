«Реал» «бесплатным» подписанием Мбаппе установит новый рекорд

Дата публикации: 06-09-2021

Ради подписания Килиана Мбаппе боссы «Реала» согласны выплатить колоссальную трансферную премию, которая станет рекордной в истории футбола.



По данным «Marca», заключить контракт с французом испанский клуб планирует в 2022 году.



По окончании сезона 2021/2022 Мбаппе получит статус свободного агента, поэтому за его трансфер платить не придется. Но это вовсе не будет означать, что мадридцам удастся заполучить форварда без дополнительных расходов.



В качестве комиссионных и подъемных при подписании игрока сборной Франции «Реал» может заплатить порядка 80 000 000 евро. При этом «сливочные» все равно неплохо сэкономят, поскольку «ПСЖ» в летнее трансферное окно не готов был отпустить своего нападающего даже за 170 млн евро.