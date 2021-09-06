Турецкий гранд хочет усилиться нападающим сборной Бельгии

Дата публикации: 06-09-2021

«Фенербахче» ведет переговоры с «Ливерпулем» о переходе Дивока Ориги. Клуб из Стамбула надеется усилиться 26-летним центрфорвардом в ближайшие дни, пишет «Fotospor».



Ориги в последние годы забивал важные голы за «Ливерпуль», но так и не смог стать основным нападающим в команде Юргена Клоппа. Ожидалось, что он будет продан этим летом, но трансферное окно в большинстве высших лиг уже закрыто. Однако турецкие клубы могут подписывать игроков до 8 сентября, поэтому у «жёлтых канареек» есть еще несколько дней, чтобы осуществить эту сделку.



По данным источника, президент «Фенербахче» Али Коч лично выступил с инициативой провести переговоры о трансфере Ориги. Функционер уже побывал в Ливерпуле, где у него состоялась встреча с боссами «красных». Между тем за ситуацией следят и несколько клубов РПЛ. Напомним, что ТО в России открыто до вторника, 7 сентября.



Дивок Ориги играет на «Энфилде» с 2014 года. До этого он защищал цвета «Лилля». С момента приезда на Туманный Альбион француз поучаствовал в 157 матчах за «мерсисайдцев» и забил 35 голов.