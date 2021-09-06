Марсьяль, скорее всего, покинет «МЮ» после возвращения Роналду

Дата публикации: 06-09-2021

Дни Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Ожидается, что игрок сборной Франции покинет «Олд Траффорд» после возвращения в клуб Криштиану Роналду. Об этом утверждает британский таблоид «The Mirror».



Минувшим летом пресса пророчила 25-летнему футболисту расставание с «красными дьяволами», но трансферное окно закрылось, а француз остался в Манчестере. Однако теперь планы игрока изменились – он хочет сменить клубную прописку зимой, так как понимает, что не сможет рассчитывать на регулярную игровую практику при наличии в обойме Сульшера такого бомбардира как Роналду.



Марсьяль, которому до окончания контракта с англичанами осталось три года, забил 78 раз и сделал 50 передач в 261 матче за «Юнайтед» во всех соревнованиях. В сезоне 21/22 на счету Антони 3 встречи без результативных действий.



Согласно Transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 000 000 евро.