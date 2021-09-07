«Ростов» намерен арендовать хавбека «Бенфики»

Дата публикации: 07-09-2021

«A Bola» пишет, что Габриэл Пирес, представляющий «Бенфику», может пополнить состав «Ростова» на правах аренды. Вероятность успешного завершения сделки не так велика, поскольку клубы еще продолжают переговоры по переходу 27-летнего бразильца, а трансферное окно для команд РПЛ закроется 7-го сентября.



От аренды Габриэла во многом будет зависеть судьба Данила Глебова. «Ростов» готов отпустить хавбека в «Спартак», если сумеет договориться с «Бенфикой». Примечательно, что ранее кандидатуру бразильца рассматривали сами москвичи, но позднее «красно-белые» переключились на Глебова.



Габриэл перешел в «Бенфику» 3 года назад. В сезоне 20/21 на его счету 32 встречи за «орлов» (1 забитый мяч, 4 ассиста).



«Transfermarkt» оценивает футболиста в 7 млн евро.