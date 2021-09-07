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Источник: «Зенит» интересуется форвардом сборной Колумбии Морелосом

Дата публикации: 07-09-2021

По данным ресурса «Todofichajes», «Зениту» интересен вариант с подписанием Альфредо Морелоса. Петербуржцы уже направили в «Рейнджерс» запрос по колумбийцу.

Сообщается, что Морелос мог оказаться в «Порту», но сделка не состоялась. При этом форвард все также хочет перейти из шотландской команды в клуб, где он сможет сыграть в Лиге чемпионов.

Помимо «Зенита» в услугах Морелоса также заинтересован турецкий «Бешикташ». «Рейнджерс» готов расстаться со своим нападающим, но планирует получить за него не менее 15 млн евро.

25-летний Альфредо выступает за шотландцев с лета 2017 года. Его соглашение с клубом действует до 2023 года. В сезоне 21/22 он сыграл за «Рейнджерс» в 7 поединках, в которых стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.

Ценник на колумбийца равняется 12 000 000 евро (по оценке экспертов Transfermarkt.de).

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