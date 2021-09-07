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Гётце подписал новый контракт с ПСВ

Дата публикации: 07-09-2021

ПСВ и Марио Гётце договорились о продлении сотрудничества. Согласно информации, которую голландский клуб разместил на своем официальном сайте, срок действия нового трудового договора немецкого хавбека ограничен июнем 2024 года.

Игроком ПСВ Марио стал в октябре 2020 года. «Красно-белым» футболист достался бесплатно, поскольку на тот момент он находился в статусе свободного агента. В новой команде 29-летний полузащитник выбрал себе 27-й номер.

В текущем сезоне Гётце выходил на поле в футболке ПСВ в 10 матчах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость игрока в € 12 млн.

В 2010-2017 годах Гётце привлекался к играм за национальную команду Германии. В её составе он выиграл ЧМ-2014.

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