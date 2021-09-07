Дибала не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте

Дата публикации: 07-09-2021

«Ювентус» и Пауло Дибала не достигли договоренности по новому контракту. Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.



Туринцы подготовили для 27-летнего аргентинца 4-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 8,5 млн евро. Дополнительно форвард мог рассчитывать на 1 млн евро в формате бонусов. Дибала настаивает на 5-летней сделке с зарплатой в 10 000 000 евро в год. В качестве бонусных отчислений аргентинец хочет получить сумму в 2 млн евро. Переговоры между клубом и футболистом продолжаются.



По действующему договору ежегодная зарплата Пауло составляет 7 млн евро.



В текущем сезоне Дибала провел за «бьянконери» 2 игры. В них он записал на свой счёт 1 гол и 1 ассист.