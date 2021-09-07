«Челси» заинтересован в игроке «Баварии»

Дата публикации: 07-09-2021

Лерой Сане может покинуть «Баварию». В услугах 25-летнего вингера заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».



«The Sun» пишет, что в составе «аристократов» Сане хочет видеть Томас Тухель, возглавляющий лондонцев. Специалист высоко оценивает игровые качества Лероя. При этом в сделку по его переходу могут быть включены футболисты «Челси». За Сане лондонцы готовы отдать «Баварии» Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Пулишича.



Игроком «красных» немецкий вингер стал летом 2020 года. За его переход «Бавария» заплатила «Ман Сити» 45 млн евро. По ходу сезона 202/21 Сане был задействован в 44 поединках во всех клубных турнирах, в которых он отличился 10 раз и сделал 12 результативных пасов.



Ценник на футболиста равняется 60 миллионов евро («Transfermarkt»).