Источник: «Арсенал» согласовал условия контракта с Конте
Todofichajes.com сообщает, что «Арсенал» в скором времени может попрощаться с Микелем Артетой. В качестве преемника испанца рассматривается Антонио Конте.
По данным источника, «пушкари» уже договорились с итальянским специалистом о контракте. Конте готов приступить к работе в «Арсенале» в случае ухода Артеты.
Для испанского наставника все может закончиться довольно быстро. Боссы английского клуба поставили ему ультиматум. Сообщается, что если «Арсенал» под руководством Артеты не выиграет 3 ближайших матча Премьер-лиги, то тренер будет отправлен в отставку.
Причиной столь жесткого решения стало провальное выступление «канониров» на старте сезона. Лондонцы начали футбольную кампанию с 3 поражений, не забили ни одного мяча, и расположились на последней строчке в турнирной таблице АПЛ.