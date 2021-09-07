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Источник: «Арсенал» согласовал условия контракта с Конте

Дата публикации: 07-09-2021

Todofichajes.com сообщает, что «Арсенал» в скором времени может попрощаться с Микелем Артетой. В качестве преемника испанца рассматривается Антонио Конте.

По данным источника, «пушкари» уже договорились с итальянским специалистом о контракте. Конте готов приступить к работе в «Арсенале» в случае ухода Артеты.

Для испанского наставника все может закончиться довольно быстро. Боссы английского клуба поставили ему ультиматум. Сообщается, что если «Арсенал» под руководством Артеты не выиграет 3 ближайших матча Премьер-лиги, то тренер будет отправлен в отставку.

Причиной столь жесткого решения стало провальное выступление «канониров» на старте сезона. Лондонцы начали футбольную кампанию с 3 поражений, не забили ни одного мяча, и расположились на последней строчке в турнирной таблице АПЛ.

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