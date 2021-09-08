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«МЮ» может подписать Райса летом 2022-го года. «Вест Хэм» оценивает хавбека в 90 млн евро

Дата публикации: 08-09-2021

Несмотря на закрытие трансферного окна в Европе, «Ман Юнайтед» продолжает искать варианты усиления состава. По информации «ESPN», следующим летом «манкунианцы» попытаются подписать Деклана Райса из «Вэст Хэм Юнайтед». Лондонцы готовы отпустить футболиста за 90 млн евро.

Сделка по Райсу могла состояться и раньше, но летом команда с «Олд Траффорд» заключила контракты с Криштиану Роналду, Рафаэлем Вараном и Джейдоном Санчо. Существенные траты сделали трансфер хавбека «молотобойцев» невозможным, хотя Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий «красных дьяволов», рассчитывал заполучить футболиста.

Райс выступает за «Вест Хэм» с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до 2024 года. В сезоне 21/22 полузащитник отметился 1 ассистом в 3 встречах.

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