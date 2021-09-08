ЦСКА может подписать полузащитника «Барселоны»

Дата публикации: 08-09-2021

«Transfermarkt» рассказал о потенциальном новичке ЦСКА. Состав «армейцев» может пополнить Алекс Кольядо Лопес, права на которого принадлежат «Барселоне».



Хавбек выступает за «блаугранас» с 2009 года. Первый матч в основе каталонцев он провел весной 2019 года. В прошлом сезоне Кольядо выступал за «Барселону В». «Transfermarkt» оценивает полузащитника в 5 млн евро.



Источник пишет, что москвичи решили переключиться на Кольядо после провала переговоров по Самуэлю Кастильехо. «Красно-синие» пытались согласовать с «Миланом» бесплатную аренду футболиста без последующего выкупа. Однако «россонери» запросили за аренду Кастильехо 1 млн евро и хотели включить в контракт опцию выкупа за 7 млн евро. В итоге сделка не состоялась.