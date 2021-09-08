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«Лацио» и «Ювентус» поспорят за Романьоли

Дата публикации: 08-09-2021

«Calciomercato» пишет, что «Милан» в скором времени может покинуть Алессио Романьоли. Его соглашение с клубом заканчивается через год, и стороны еще не договорились о продлении сотрудничества.

Ситуацией намерены воспользоваться «Ювентус» и «Лацио», которым интересен вариант с подписанием защитника. Агенту Романьоли больше импонирует туринская команда. Однако сам футболист, будучи поклонником «Лацио», хочет перебраться в Рим.

Выступать на профессиональном уровне центрбек начал в составе «Ромы». В 2015 году он стал игроком «Милана», а еще через год получил вызов в итальянскую сборную.

В текущем сезоне на его счету 1 матч за «россонери» (без результативных действий). Ценник на Романьоли равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).

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