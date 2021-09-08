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«Зенит» предлагал 30 млн евро за футболиста «Бенфики»

Дата публикации: 08-09-2021

По данным «TVI24», этим летом «Зенит» рассчитывал приобрести Рафаэла Силву из «Бенфики».

За флангового хавбека португальцев петербургская команда предлагала 30 000 000 евро. Однако «орлы» отказались продавать 28-летнего игрока. Руководители «Бенфики» решили не отпускать опытного футболиста перед началом сезона, в результате переговоры по его трансферу были заблокированы.

Срок действия контракта Силвы с лиссабонским клубом ограничен летом 2024 года. В сезоне 2021/2022 Рафа провел за «Бенфику» 7 поединков, в которых отличился 3 раза.

Стоимость полузащитника составляет 23 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

За национальную сборную Португалии Силва выступает с 2014 года. Вместе с ней он стал победителем Евро в 2016 году.

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