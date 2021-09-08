Свернуть список

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Валенсии» Солером

Дата публикации: 08-09-2021

«Ливерпуль» может пополниться хавбеком «Валенсии». Речь идет о 24-летнем Карлосе Солере. Англичане планируют подписать футболиста в ближайшее трансферное окно. Среди конкурентов «мерсисайдцев» в борьбе за полузащитника значится «Тоттенхэм».

Солер воспитывался в структуре «Валенсии». Его контракт с испанским клубом будет действовать еще 2 года. При этом соглашение хавбека с «летучими мышами» предполагает возможность выкупа (сумма отступных – 145 млн евро).

В текущем сезоне Карлос забил 3 гола в 3 поединках за «летучих мышей». Ценник на него равняется 40 млн евро (по данным Transfermarkt.de).

Стоит добавить, что в сентябре этого года Солер дебютировал за сборную Испании. Он вышел на поле в игре со Швецией и отметился голом.

Источник информации – «Fichajes».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close