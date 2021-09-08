«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Валенсии» Солером

Дата публикации: 08-09-2021

«Ливерпуль» может пополниться хавбеком «Валенсии». Речь идет о 24-летнем Карлосе Солере. Англичане планируют подписать футболиста в ближайшее трансферное окно. Среди конкурентов «мерсисайдцев» в борьбе за полузащитника значится «Тоттенхэм».



Солер воспитывался в структуре «Валенсии». Его контракт с испанским клубом будет действовать еще 2 года. При этом соглашение хавбека с «летучими мышами» предполагает возможность выкупа (сумма отступных – 145 млн евро).



В текущем сезоне Карлос забил 3 гола в 3 поединках за «летучих мышей». Ценник на него равняется 40 млн евро (по данным Transfermarkt.de).



Стоит добавить, что в сентябре этого года Солер дебютировал за сборную Испании. Он вышел на поле в игре со Швецией и отметился голом.



Источник информации – «Fichajes».