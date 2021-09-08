«Интер» намерен бесплатно подписать Толиссо следующим летом

Дата публикации: 08-09-2021

Корентен Толиссо может сменить «Баварию» на «Интер». Ресурс «Tuttosport» информирует, что миланцы рассчитывают подписать полузащитника через год, когда его контракт с мюнхенцами закончится.



Ранее сообщалось, что немецкая команда может выставить Толиссо на трансфер. За своего игрока «Бавария» планировала выручить не менее 10 млн евро, а среди претендентов на него назывались «Арсенал», «Ювентус», «МЮ» и «Вест Хэм».



Толиссо является воспитанником «Лиона». За французский клуб он выступал до 2017 года, после чего перебрался в «Баварию».



В сезоне 2021/2022 на счету центрального хавбека 3 встречи за «роттен» (1 забитый мяч, 1 результативный пас).



На сегодняшний день стоимость 27-летнего Корентена составляет 20 000 000 евро.