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«Интер» намерен продлить контракты с Мартинесом, Бареллой и Брозовичем

Дата публикации: 08-09-2021

Миланский «Интернационале» работает над тем, чтобы в ближайшее время продлить контракты сразу с несколькими ведущими игроками.

Так, по данным журналиста Фабрицио Романо, «нерадзурри» ведут переговоры с нападающим Лаутаро Мартинесом, центральным полузащитником Николо Бареллой и опорным хавом Марсело Брозовичем. Всем упомянутым футболистам были предложены новые долгосрочные соглашения с улучшенными финансовыми условиями.

Отмечается, что ближе всех к сделке Мартинес. 24-летний аргентинец готов поставить подпись под договором, рассчитанным до середины 2026 года.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость футболистов в 80, 65 и 40 миллионов евро соответственно.

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