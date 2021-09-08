«Интер» намерен продлить контракты с Мартинесом, Бареллой и Брозовичем

Дата публикации: 08-09-2021

Миланский «Интернационале» работает над тем, чтобы в ближайшее время продлить контракты сразу с несколькими ведущими игроками.



Так, по данным журналиста Фабрицио Романо, «нерадзурри» ведут переговоры с нападающим Лаутаро Мартинесом, центральным полузащитником Николо Бареллой и опорным хавом Марсело Брозовичем. Всем упомянутым футболистам были предложены новые долгосрочные соглашения с улучшенными финансовыми условиями.



Отмечается, что ближе всех к сделке Мартинес. 24-летний аргентинец готов поставить подпись под договором, рассчитанным до середины 2026 года.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость футболистов в 80, 65 и 40 миллионов евро соответственно.