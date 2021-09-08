«Галатасарай» контактирует с «Арсеналом» по Эльнени

Дата публикации: 08-09-2021

Хавбек «Арсенала» и национальной сборной Египта Мохамед Эльнени близок к смене клубной прописки.



По сообщениям «Football Daily», в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай». Клуб из Стамбула уже связался с «канонирами» насчёт приобретения опорного полузащитника. Летнее трансферное окно в Турции закрывается в ночь с 8-го на 9-е сентября, поэтому у всех сторон еще есть время на то, чтобы согласовать все детали потенциальной сделки.



Состав «Арсенала» Эльнени пополнил в 2016 году, перейдя из «Базеля» за 12 500 000 евро. В минувшем сезоне египтянин отыграл за лондонский коллектив 41 матч (3 голевые передачи).



Согласно Transfermarkt.de, ориентировочная стоимость Мохамеда – € 10 млн. Его контракт с клубом в силе до 30.06.2022.