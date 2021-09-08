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«Ювентус» нацелился на юного таланта «Аякса»

Дата публикации: 08-09-2021

Райан Гравенберх из «Аякса» может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Перспективный футболист стал трансферной целью туринского «Ювентуса». Информация об этом появилась на страницах издания «Calciomercato».

Сообщается, что «старая синьора» попытается заполучить 19-летнего голландца, выступающего на позиции центрального полузащитника, уже грядущей зимой. Официального предложения по игроку «Юве» еще не делал, поэтому о финансовой составляющей потенциального перехода пока ничего неизвестно.

Гравенберх – воспитанник академии «Аякса». Всего в футболке амстердамского клуба он провёл 65 встреч, отличившись 10 голами и 7 ассистами.

Действующий трудовой Райана, чья стоимость равняется 33 000 000 евро, истекает в конце июня 2023 года.

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