«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса

Дата публикации: 08-09-2021

Левый защитник сборной Франции попал на карандаш скаутов сразу нескольких европейских топ-клубов. Речь о Тео Эрнандесе, права на которого принадлежат «Милану».



Основной игрок «россонери» привлёк внимание «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», о чём утверждает «Calciomercato». И те, и другие рассчитывают заполучить 23-летнего футболиста уже в январе 2022 года.



Отмечается, что наставник «горожан» Пеп Гвардиола видит в Эрнандесе замену находящемуся под арестом Бенджамену Менди, который обвиняется в нескольких случаях изнасилования.



Тео Эрнандес – бывший игрок мадридского «Реала», «Реал Сосьедад», «Алавеса» и «Атлетико». В «Милане» он оказался в 2019 году. В сезоне 2021/22 принял участие в двух матчах чемпионата Италии (1 результативный пас).



Transfermarkt.de, специализирующийся на футбольных трансферах, оценивает стоимость француза ровно в € 50 000 000.