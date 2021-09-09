«Спартак» продолжит следить за Гомесом

Дата публикации: 09-09-2021

«Atenção Vascaínos» информирует, что «Спартак» намерен вернуться к вопросу покупки Бруно Гомеса в ближайшее трансферное окно.



Об интересе «красно-белых» к опорному хавбеку «Васко да Гама» стало известно летом. Бразильские СМИ сообщили, что москвичи направили официальное предложение по Гомесу. Российский гранд оценил футболиста в 2 млн евро. Однако «Васко да Гама» такая сумма не устроила. Руководство бразильской команды планировало получить 4 млн евро и бонусные выплаты от перепродажи игрока.



«Спартак» попробует подписать 20-летнего Гомеса зимой, если опорник продолжит успешно выступать за коллектив из Рио-де-Жанейро.



Соглашение полузащитника с «бело-чёрными» действует до конца 2023 года. Ценник на него равняется 2,5 млн евро («Transfermarkt»).