«Реал» будет готов рассматривать варианты продажи Асенсио в следующем году

Дата публикации: 09-09-2021

Вингер «Реала» Марко Асенсио может покинуть Мадрид уже в следующее трансферное окно.



Как стало известно «Mundo Deportivo», 25-летний футболист не входит в планы нынешнего наставника «галактикос» Карло Анчелотти. Если испанец не сумеет завоевать доверие тренера до зимы, то он будет выставлен на трансфер.



Ранее «Marca» информировала, что этим летом интерес к Асенсио проявляли «Ливерпуль», «Милан» и «Тоттенхэм Хотспур». «Мерсисайдцы» были готовы выложить за его переход 35 000 000 евро. Однако, сам Марко предпочёл остаться в «Реале».



Асенсио играет за «сливочных» с 2015 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании на его счету 35 матчей с 5 голами и 2 ассистами. В сезоне 21/22 он провёл на поле лишь 57 минут в 3 встречах Ла Лиги и не отметился результативными действиями.