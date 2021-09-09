«Ювентус» закроет год с финансовыми убытками в 190,7 млн евро

Дата публикации: 09-09-2021

Прошлый финансовый год в плане результата для «Ювентуса» сложился не слишком удачно. Туринцы завершают период с показателем убыточности в 190,7 млн евро, что существенно выше, чем годом ранее. Информацию со ссылкой на ресурс «Calcio e Finanza» разместило издание «Football Italia».



Одной из причин увеличения убытков являются последствия коронавирусной пандемии, заставившей «бьянконери» проводить домашние матчи без зрителей. Свою роль сыграло и раннее завершение «Ювентусом» выступления в ЛЧ 2020/2021, где клуб вылетел в 1/8 финала.



Следует отметить, что для туринцев убыточными стали 4 последних года. В 2016-2017 годах отрицательный показатель составил 42,6 млн евро, в 2015-2016 годах – 4,1 млн евро.