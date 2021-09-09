Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи у «Краснодара»

Дата публикации: 09-09-2021

Сезон 2021/2022 Сулейманов проведет в составе «Гиресунспора». За турецкую команду хавбек будет выступать на правах аренды. Об этом «Краснодар» сообщил на своем сайте.



«Гиресунспор» в «Twitter» адресовал новичку следующий пост: «Приветствуем тебя в семье, Магомед-Шапи Сулейманов». В пресс-службе турецкого клуба также заметили, что соглашение предполагает возможность выкупа игрока.



Сулейманов воспитывался в академии «Краснодара». Его дебют за основу «быков» состоялся в июле 2017 года. За первую команду «Краснодара» полузащитник провел в общей сложности 118 встреч, в которых отличился 23 раза.



Стоимость Шапи составляет 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de). Ранее сообщалось, что 21-летний футболист продлил контракт с клубом до 2024 года.



После 3 туров, сыгранных в Суперлиге, «Гиресунспор» располагается на последнем 20 месте в таблице (0 очков, 0 забитых мячей).