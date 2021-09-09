Источник: Вернер зарабатывает в «Челси» более € 20 млн в год

Дата публикации: 09-09-2021

Журналисту Кристиану Фальку, представляющему немецкий таблоид «Sportbild», стала известна финансовая сторона контракта Тимо Вернера с лондонским «Челси», о чём он поспешил поделиться с футбольной общественностью на своей странице в «Twitter».



По словам инсайдера, год пребывания центрфорварда на «Стэмфорд Бридж» обходится Роману Абрамовичу (владелец клуба) в круглую сумму – 20 000 000 евро.



Напомним, что Вернер присоединился к «Челси» в 2020 году, заключив контракт с англичанами до 30.06.2025. Сделка была оценена в 53 миллиона евро.



Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о намерении «синих» избавиться от нерезультативного нападающего (53 матча / 12 забитых мячей). Летом услуги 25-летнего игрока предлагали многим топовым клубам Европы, но он так и не покинул обойму Тухеля.