Ерохин был в шаге от перехода в ЦСКА

Дата публикации: 09-09-2021

Летом «Зенит» мог выкупить права на Влашича у ЦСКА. За хорватского хавбека петербургская команда предлагала 20 млн евро. В дополнение к этой сумме клуб готов был отдать «армейцам» Александра Ерохина и еще одного футболиста с российским паспортом, чьё имя не сообщается. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.



«Московский клуб сам предложил «Зениту» купить Влашича. Петербургская команда, которой трансфер хорвата был интересен, направила «армейцам» свое предложение. Однако сделка сорвалась на заключительной стадии».



В последний день августа Никола Влашич стал игроком «Вест Хэма», подписав с английским клубом 5-летнее соглашение. Трансфер обошелся лондонцам в 27 млн евро.