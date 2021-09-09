Хавбек «Лестера» попал на радары трёх топ-клубов

Дата публикации: 09-09-2021

Фабрицио Романо сообщает, что Юри Тилеманс может уйти на повышение. Серьёзный интерес к центральному полузащитнику «Лестер Сити» питают такие именитые клубы как «Реал» (Мадрид), «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».



По данным известного журналиста, в «Реале» 24-летний Тилеманса рассматривают на роль сменщика Луки Модрича. 9 сентября хорват отпразднует своей 36-й день рождения. Его трудовой договор с клубом истекает следующим летом.



«Красные дьяволы» не уверены, что им удастся сохранить в команде Поля Погба. По окончании текущего сезона француз может покинуть «Олд Траффорд» на правах свободного агента.



Что касается, «Барсы», то рулевой каталонцев Рональд Куман видит Тилеманса преемником 33-летнего Серхио Бускетса.



Контракт футболиста сборной Бельгии с «лисами» действует до середины 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 55 млн.