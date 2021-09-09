«Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Дата публикации: 09-09-2021

По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина. Пока речь идет об аренде в клуб из турецкого чемпионата. Флорентийцы согласны выплачивать игроку половину зарплаты.



Кокорина уже оповестили о том, что ему придётся сменить команду. Руководство «Фиорентины» заверило нападающего в готовности выплачивать ему 50% зарплаты. Поиском нового места работы для россиянина занимался и сам клуб.



Сообщается, что несколько дней назад 30-летний Александр заявил о желании остаться в Серии А, но подобный вариант не устроил «фиалок».



Сейчас «Фиорентина» продолжает переговоры об аренде центрфорварда, но сам он не хочет уезжать из Италии. Россиянин перебрался во Флоренцию в январе 2021 года. На продаже игрока «Спартак» заработал 4,5 млн евро.