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«Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Дата публикации: 09-09-2021

По информации «РБ-Спорт», «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина. Пока речь идет об аренде в клуб из турецкого чемпионата. Флорентийцы согласны выплачивать игроку половину зарплаты.

Кокорина уже оповестили о том, что ему придётся сменить команду. Руководство «Фиорентины» заверило нападающего в готовности выплачивать ему 50% зарплаты. Поиском нового места работы для россиянина занимался и сам клуб.

Сообщается, что несколько дней назад 30-летний Александр заявил о желании остаться в Серии А, но подобный вариант не устроил «фиалок».

Сейчас «Фиорентина» продолжает переговоры об аренде центрфорварда, но сам он не хочет уезжать из Италии. Россиянин перебрался во Флоренцию в январе 2021 года. На продаже игрока «Спартак» заработал 4,5 млн евро.

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