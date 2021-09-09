Источник: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах

Дата публикации: 09-09-2021

«Р-Спорт», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщил, что Клаудиньо и Малком определенное время не будут играть за «Зенит», поскольку в отношении клуба введены санкции со стороны ФИФА.



Ранее футболисты прибыли в стан сборной Бразилии для подготовки к отборочным играм ЧМ-2022. «Зенит» потребовал от них вылететь в Петербург, посчитав, что перед встречей с «Челси» футболисты не смогут выдержать карантин из-за позднего возвращения. Футбольная федерация Бразилии разрешила игрокам уехать, но направила жалобу в ФИФА.



«По решению FIFA до 14-го сентября бразильцы не будут выступать за «Зенит». РФС и клуб оповещены», - сообщает источник.



Таким образом, помимо встречи с «Челси» (14 сентября), оба хавбека «сине-бело-голубых» пропустят поединок с «Ахматом» (11 сентября).