Ключевой период для Эриксена. Скоро узнаем его дальнейшую судьбу

Дата публикации: 09-09-2021

Кристиан Эриксен с нетерпением ждет предстоящего в октябре медицинского обследования. От него зависит, сможет ли игрок вернуться на футбольное поле. Об этом сообщает «La Gazzetta dello Sport».



В настоящее время полузащитник восстанавливается после драматических событий ЕВРО-2020, но, как ожидается, в ближайшие недели он отправится на родину. Кристиан должен посетить датских кардиологов, которые лечат его с июня. Во время специальных тестов им предстоит выяснить, понадобится ли Эриксену дальнейшая поддержка со стороны имплантированного дефибриллятора.



Если будет установлено, что устройство все же необходимо, это еще не значит, что 29-летнему хавбеку придется вешать бутсы на гвоздь. Но он определенно больше не будет выступать за миланский «Интернационале».



По итальянским законам игрок с имплантированным дефибриллятором не может участвовать в соревнованиях лиги и кубка, поэтому «нерадзурри» будут вынуждены продать Кристиана или расторгнуть с ним контракт.



Отмечается, что сейчас датчанин проходит стандартную программу для таких ситуаций, чтобы прийти в форму. Ему разрешается включать в свой распорядок дня различные виды физической активности, такие как бег, езда на велосипеде или развлекательные игры с мячом.



Напомним, Эриксен неожиданно упал на поле во время первого матча своей сборной на прошедшем чемпионате Европы. Долгое время он оставался без сознания, и только быстрая реакция игроков, арбитра и медперсонала позволила его спасти. В больнице подтвердили, что футболист пережил остановку сердца. Причины инцидента до сих пор неизвестны.