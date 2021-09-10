«ПСЖ» интересуется защитником «Челси»

Дата публикации: 10-09-2021

«Le10Sport» сообщает, что Антонио Рюдигер, выступающий за «Челси», интересен «ПСЖ».



Ранее стало известно, что у 28-летнего футболиста возникли определенные проблемы с продлением соглашения с лондонцами. Срок действия контракта Рюдигера с «аристократами» истекает через год. В «ПСЖ» наблюдают за ситуацией.



Интересно, что Томас Тухель, тренирующий «Челси», не намерен отпускать защитника. Специалист уже сообщил боссам лондонцев о том, что он хочет сохранить игрока в составе команды.



В «Челси» Рюдигер перебрался в 2017 году. В сезоне 2020/2021 немец провел за «синих» 34 встречи, в которых отличился 1 раз, сделал 1 ассист и получил 1 предупреждение.



«Transfermarkt» оценивает центрбека в 28 млн евро.