Источник: «Милану» предложили бесплатно подписать Азмуна следующим летом

Дата публикации: 10-09-2021

Сезон 2021/2022 для Сердара Азмуна может стать последним в футболке «Зенита». Агент иранца уже начал подыскивать своему клиенту новый клуб.



«Calciomercato» пишет, что Фали Рамадани обратился в «Милан», предложив итальянцам подписать форварда бесплатно по окончании сезона. «Россонери» подобный вариант устроил. Клуб готов начать переговоры по футболисту в 2022 году.



Ранее сообщалось, что заполучить Азмуна в качестве свободного агента намерена «Рома». Римляне готовы ждать лета 2022 года, когда контракт иранца с «Зенитом» закончится. Сам нападающий согласен на переход в «Рому».



За петербургскую команду Сердар выступает с февраля 2019 года. В новом сезоне на его счету 7 поединков за (6 забитых мячей, 1 результативный пас).