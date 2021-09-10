Матич хочет покинуть «МЮ» ради регулярной игровой практики

Дата публикации: 10-09-2021

Неманья Матич может уйти из «Ман Юнайтед». Защитник рассматривает вариант с прекращением трудовых отношений с клубом по собственному желанию. Об этом пишет «Manchester Evening News».



Конкуренция за место в основе «манкунианцев» очень высока, потому Матич появляется на поле не так часто. Для 33-летнего серба важно получать регулярную игровую практику. По этой причине он намерен подыскать себе новую команду.



«МЮ» подписал Матича в 2017 году, заплатив за него «Челси» 40 млн фунтов. В прошлом сезоне на счету сербского защитника 36 матчей с 1 голевой передачей. Ценник на футболиста равняется 8 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).



В 2008-2019 годах игрок вызывался в национальную сборную Сербии, в составе которой провел 48 встреч.