В «Рубине» подтвердили многомиллионные долги перед «Ак Барс Ареной»

Дата публикации: 10-09-2021

«ТАСС» сообщил об огромных долгах «Рубина» перед «Ак Барс Ареной». Информацию подтвердил Рустем Сайманов (гендиректор клуба).



Футбольный функционер заявил: «Это так. Однако акты еще не подписаны. Стоимость аренды стадиона не вполне понятна для нас, мы считаем ее завышенной».



Сайманов добавил, что за одну встречу «Рубин» платит владельцам арены 3,8 млн рублей. При этом средний показатель по стране составляет 2,4 миллиона. Руководство казанцев с таким положением дел не согласно и хочет добиться снижения суммы аренды, поскольку качество газона на стадионе не самое высокое.



В августе Леонид Слуцкий, возглавляющий «Рубин», заявил о проблемах с газоном на стадионе. Руководители «Ак Барс Арены» в ответ на это сообщили о многомиллионной задолженности клуба.