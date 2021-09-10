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«Рома» продлит контракт с Пеллегрини с зарплатой более 3 млн евро

Дата публикации: 10-09-2021

Николо Скира пишет, что Лоренцо Пеллегрини с большой долей вероятности останется в «Роме». На следующей неделе представитель 25-летнего хавбека обсудит условия пролонгации соглашения с руководством римской команды.

После продления контракта ежегодная зарплата футболиста вырастет до 3 млн евро. В формате бонусов Лоренцо сможет получить еще 1 млн евро. Условие по отступным в € 30 000 000, присутствующее в действующем соглашении, исключат из нового контракта. Другие подробности сделки не сообщаются.

Пеллегрини воспитывался в структуре «Ромы». В сезоне 2020/2021 на счету полузащитника 47 поединков в футболке «джаллоросси». В них он стал автором 11 забитых мячей и 9 ассистов.

По данным «Transfermarkt» на сегодняшний день итальянец стоит порядка 40 миллионам евро.

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