«Арсенал» хочет подписать форварда «Севильи» Эн-Несири

Дата публикации: 10-09-2021

«Арсенал» заинтересован в услугах Юссефа Эн-Несири, права на которого принадлежат «Севилье» (источник – «La Colina de Nervion»). «Канониры» видят в форварде испанской команды замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Последний в скором времени может покинуть ряды «пушкарей».



«Севилья» подписала 24-летнего Эн-Несири в январе 2020 года. Сумма сделки составила 25 млн евро. Его соглашение с «нервионцами» рассчитано до лета 2025 года.



В завершившемся сезоне на счету марокканца 52 встречи за «Севилью», в которых он отличился 24 раза. Вместе с клубом нападающий выиграл Лигу Европы 2019/2020. Ценник на форварда составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).



Добавим, что с 2016 года Юссеф регулярно вызывается в сборную Марокко.