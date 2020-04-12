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ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до 2021 года

Дата публикации: Вчера, 12:59 | Категория: Новости футбола

ВОЗ рекомендует УЕФАВОЗ рекомендует УЕФА

Весь футбольный мир находится на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. Футбольные и правительственные органы в данный момент рассматривают различные варианты продолжения текущего сезона и возвращения к игре в целом.

Как сообщает издание La Repubblica, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до окончания сезона-2020/21.

Такое предложение прозвучало на видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные матчи в течение следующих 18 месяцев из-за угрозы второй волны распространения коронавируса.

Ситуация с текущим футбольным сезоном по-прежнему остается неясной. УЕФА обратился к национальным ассоциациям и настоятельно рекомендует доиграть чемпионаты и кубковые турниры.

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