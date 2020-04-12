ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до 2021 года
Весь футбольный мир находится на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. Футбольные и правительственные органы в данный момент рассматривают различные варианты продолжения текущего сезона и возвращения к игре в целом.
Как сообщает издание La Repubblica, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до окончания сезона-2020/21.
Такое предложение прозвучало на видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные матчи в течение следующих 18 месяцев из-за угрозы второй волны распространения коронавируса.
Ситуация с текущим футбольным сезоном по-прежнему остается неясной. УЕФА обратился к национальным ассоциациям и настоятельно рекомендует доиграть чемпионаты и кубковые турниры.
Похожие новости:
Союз европейских футбольных ассоциаций призвал все клубы, участвующие в национальных соревнованиях, воздержаться от принятия решения о досрочном...
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен...
Комитет УЕФА, занимающийся контролем финансовой деятельности клубов, применил наказание для белградского «Партизана». Теперь клуб из...
УЕФА запретил турецкому гранду участвовать в европейских состязаниях в двух следующих сезонах. Сайт организации гласит, что арбитражная палата...
В УЕФА не собираются мириться с тем, что вторая российская лига включает в себя крымские клубы. Вопреки всем правилам и пунктам регламента,...