ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до 2021 года

ВОЗ рекомендует УЕФА

Весь футбольный мир находится на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. Футбольные и правительственные органы в данный момент рассматривают различные варианты продолжения текущего сезона и возвращения к игре в целом.



Как сообщает издание La Repubblica, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до окончания сезона-2020/21.



Такое предложение прозвучало на видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные матчи в течение следующих 18 месяцев из-за угрозы второй волны распространения коронавируса.



Ситуация с текущим футбольным сезоном по-прежнему остается неясной. УЕФА обратился к национальным ассоциациям и настоятельно рекомендует доиграть чемпионаты и кубковые турниры.